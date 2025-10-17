Иосиф Пригожин заявил, что Москва сейчас стала невероятно красивым городом

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Teleprogramma.org рассказал о своих любимых местах в России.

© Московский Комсомолец

Как заметил собеседник издания, в России очень много хороших мест. Он обратил внимание на то, что благодаря гастролям удается путешествовать по всей стране, а раньше и по всему миру, поэтому, безусловно есть какие-то любимые уголки.

«Но трудно сказать, какие именно», — подчеркнул продюсер.

По словам Пригожина, Москва сейчас стала невероятно красивым городом. Собеседник издания добавил, что ему кажется, что красивей российской столицы «просто нет ничего».

Читайте также: Раскрыты новые подробности потери сознания Пригожиным