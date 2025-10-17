Директор Барановской раскрыл детали госпитализации телеведущей

Директор Юлии Барановской Петро Шекшеев подтвердил информацию о том, что телеведущая была экстренно госпитализирована во время съемок на Ямале. Слова представителя передает Super.ru.

«Ей была сделана полостная операция, затем повторная операция, и перевели из реанимации в обычную палату», — подчеркнул Шекшеев.

Сейчас состояние Юлии Барановской стабилизируется — врачи продолжают наблюдение за знаменитостью. В больнице, уточнил директор, звезду поддерживают мама, сын Артем и члены съемочной группы. Представитель Барановской понадеялся, что «все миновало».

«Мы верим, что в ближайшие недели она сможет вернуться к активной деятельности. Чувствует себя сейчас лучше. Ну, по-прежнему она очень слаба после операции, но уже лучше», — подытожил он.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что экс-супругу футболиста Андрея Аршавина госпитализировали на фоне того, что у знаменитости обострились послеродовые проблемы. Авторы публикации уточняли, что женщине стало плохо якобы во время съемок. Других подробностей ее состояния не сообщалось.