Телеведущую Юлию Барановскую экстренно госпитализировали в Салехарде. Как сообщает Telegram-канал Shot, бывшей супруге футболиста Андрея Аршавина стало плохо во время съемок на Ямале.

По информации канала, Барановская пожаловалась на боли в области живота. Медики доставили ее в больницу — сейчас она находится в отделении хирургии.

Недавно ведущая признавалась, что делала абдоминопластику по медицинским показаниям: у нее разошлись мышцы после третьих родов. Shot не исключает, что осложнения могли развиться после этой процедуры.

Напомним, что сейчас Барановская судится с Аршавиным — недавно спортсмен обратился в суд и потребовал вдвое уменьшить алименты на обеспечение троих общих детей. В течение 12 лет он перечислял четверть своего дохода, а теперь хочет переводить 1/6 на содержание только младшего сына Арсения: старшему сыну уже исполнилось 19 лет, а дочь достигнет совершеннолетия в 2026 году.