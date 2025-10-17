Мнение об СВО и смерть родных на Украине: как живет Александр Маршал

Президент России Владимир Путин 15 октября наградил певца Александра Маршала (Миньков) орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Портал News.ru рассказал, как артист живет в последнее время.

Награды

Орден «За заслуги в культуре и искусстве» был вручен Маршалу «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». В 2007 году певец получил звание заслуженного артиста России, в 2017-м стал кавалером медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Маршал - многократный лауреат «Золотого граммофона» и премии «Шансон года».

СВО и помощь военным

В сентябре Маршал рассказал News.ru, что помогает участникам СВО, так как присяга, данная им в военном училище, остается в силе до конца жизни.

«Уже отправил много чего туда. Всегда люди помогали воинам. Это было всегда, и в Великую Отечественную войну», - подчеркнул артист.

В интервью «Комсомольской правде» певец рассказывал, что его военная история длилась три года: два - в Ставропольском высшем военно-авиационном училище, и еще год он был солдатом - оператором радиолокационной станции обнаружения и наведения.

Он отмечал, что «давно был бы на передовой», если бы не возраст (в июне 2025-го артисту исполнилось 68 лет). Как отмечал Маршал, так как возможности служить нет, он считает своим долгом «быть там с ребятами и хотя бы как-то помогать им».

«Я уверен, что победа обязательно будет за нами. Уж таковы мы с вами, такая у нас страна. Кто бы на нас ни лез, всегда получает по «морде», рано или поздно. И это обязательно случится и в этот раз», - подчеркивал певец.

News.ru отмечает, что в апреле 2024 года музыкант выступил перед ивановскими десантниками. Он отмечал, что считает такие выступления своим долгом.

«Это не концерт, а то, что я считаю своим долгом. <…> Когда мне говорят, что есть возможность поехать, всегда еду. Я просто боготворю ребят, перед которыми выступал, и желаю, чтобы они вернулись живыми, с победой», - сказал артист.

Родные на Украине

Как сообщало РИА Новости, в передаче «Жизнь и судьба» Маршал рассказал, что в 2015-м и 2017 году ему не позволили похоронить скончавшихся на Украине мать и сестру из-за запрета на въезд в страну.