Лидии Федосеевой-Шукшиной сделали срочную операцию

87-летнюю Лидию Федосееву-Шукшину экстренно прооперировали. Медики провели стентирование сосудов знаменитой актрисе.

Обследование показало, что сердце артистки получает мало кислорода. Полуторачасовая операция прошла успешно. Сейчас Федосеева-Шукшина восстанавливается под наблюдением медиков, оставаясь в палате, передает Mash.

Известно, что в последнее время Федосеева-Шукшина ходит только с поддержкой или с ходунками, о которых часто забывает из-за провалов в памяти и пытается идти без опоры, рискуя упасть.

Актриса стремительно дряхлеет. У нее уже начали проявляться первые признаки деменции. За артисткой ухаживает младшая дочь Ольга.

Вообще у Федосеевой-Шукшиной большая семья: помимо дочерей Марии и Ольги от Василия Шукшина есть и старшая дочь Анастасия от первого брака с Вячеславом Ворониным. Кроме того, много внуков и даже имеется минимум один правнук.