Принц Джексон: на ком женится наследник короля поп-музыки Майкла Джексона
Майкл Джозеф Принц Джексон младший родился 13 февраля 1997 года в браке Майкла Джексона и Дебби Роу. Он — старший из троих детей. После смерти отца в 2009 году Принсу едва исполнилось 12 лет. О том, как сложилась жизнь первого наследника короля поп-музыки, читайте в материале «Рамблера».
Образование и проекты
После окончания школы Принц поступил в частный университет Лойола Мэримаунт в Лос-Анджелесе, Калифорния, где получил степень в области бизнес-администрирования. Это образование помогло ему освоить базовые навыки управления, тем самым заложив фундамент для будущих проектов.
Во время пандемии COVID-19 Принц активно участвовал в благотворительных акциях. Он работал с собственной инициативой Heal Los Angeles, а также сотрудничал с сервисом Fresh N’ Lean, раздавая питание нуждающимся. В интервью для People он говорил:
«Я хочу думать, что отец был бы очень горд, потому что он хотел, чтобы у нас было понимание: помогать другим — это обязанность».
Кроме того, Принц вместе с младшим братом Биги запускал YouTube-канал с обзорами фильмов после окончания университета. Первый ролик был посвящен киноленте «Мстители: Финал».
Отношения с Молли Ширманг и помолвка
Одна из самых заметных вех в жизни Принца — его долгосрочные отношения с Молли Ширманг и их помолвка в августе 2025 года. Пара познакомилась еще в университете в 2017 году, и с тех пор они уже не расставались.
В своих соцсетях Принц опубликовал пост с фотографиями, где позируют вместе, облаченные в белое, и написал:
«Прошло восемь лет. Мы с Молли провели много времени вместе… Я с нетерпением жду следующей главы… Люблю тебя, детка».
Принц в интервью People рассказывал о том, что их отношения с возлюбленной очень сбалансированы. Наследник короля поп-музыки признавался, что он более агрессивен в о время, как Молли очень мягкая по своей натуре. Он подчеркивал, что ее нежность и поддержка помогли ему начать видеть вещи с разных сторон, и это только поспособствовало устойчивости их связи.
