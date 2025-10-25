На ком женится наследник короля поп-музыки Майкла Джексона

Майкл Джозеф ‎Принц Джексон младший родился 13 февраля 1997 года в браке Майкла Джексона и Дебби Роу. Он — старший из троих детей. После смерти отца в 2009 году Принсу едва исполнилось 12 лет. О том, как сложилась жизнь первого наследника короля поп-музыки, читайте в материале «‎Рамблера».

© Соцсети

Образование и проекты

После окончания школы Принц поступил в частный университет Лойола Мэримаунт в Лос-Анджелесе, Калифорния, где получил степень в области бизнес-администрирования. Это образование помогло ему освоить базовые навыки управления, тем самым заложив фундамент для будущих проектов.

Во время пандемии COVID-19 Принц активно участвовал в благотворительных акциях. Он работал с собственной инициативой Heal Los Angeles, а также сотрудничал с сервисом Fresh N’ Lean, раздавая питание нуждающимся. В интервью для People он говорил:

«Я хочу думать, что отец был бы очень горд, потому что он хотел, чтобы у нас было понимание: помогать другим — это обязанность».

Кроме того, Принц вместе с младшим братом Биги запускал YouTube-канал с обзорами фильмов после окончания университета. Первый ролик был посвящен киноленте «‎Мстители: Финал».

Зачем дочь Элвиса Пресли два месяца прятала дома труп сына

Отношения с Молли Ширманг и помолвка

© Соцсети

Одна из самых заметных вех в жизни Принца — его долгосрочные отношения с Молли Ширманг и их помолвка в августе 2025 года. Пара познакомилась еще в университете в 2017 году, и с тех пор они уже не расставались.

В своих соцсетях Принц опубликовал пост с фотографиями, где позируют вместе, облаченные в белое, и написал:

«Прошло восемь лет. Мы с Молли провели много времени вместе… Я с нетерпением жду следующей главы… Люблю тебя, детка».

Принц в интервью People рассказывал о том, что их отношения с возлюбленной очень сбалансированы. Наследник короля поп-музыки признавался, что он более агрессивен в о время, как Молли очень мягкая по своей натуре. Он подчеркивал, что ее нежность и поддержка помогли ему начать видеть вещи с разных сторон, и это только поспособствовало устойчивости их связи.

Ранее мы писали о трагической судьбе единственной дочери Уитни Хьюстон.