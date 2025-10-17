Критика «Бригады», осуждение россиян и молчание об СВО: как живет Павел Майков

Известный актер Павел Майков заявил, что участие в съемках сериала «Бригада» — это «преступление» перед обществом. News.ru рассказал, что он имел ввиду, почему критиковал россиян и что известно о его личной жизни.

Что сказал Майков о сериале «Бригада»?

Майков получил широкую известность благодаря роли бандита Пчелы в сериале «Бригада». Недавно он признался, что никто не думал, как прогремит сериал. При этом он испытывает к проекту противоречивые чувства.

«Когда показывали "Бригаду", улицы пустели, преступность снижалась, все сидели, смотрели. Для меня сериал принес пользу — известность. А для общества, для людей — вред. Это преступление, в котором я участвовал», — высказался артист.

После «Бригады» актер решил отойти от образа преступника и активно снимался в роли сотрудников правоохранительных органов в различных сериалах.

Критика Россиян и мнение об СВО

До начала спецоперации актер критиковал россиян. Например, в мае 2021 года он негативно высказался о праздновании Дня Победы. На распространившихся в соцсетях кадрах актер заявлял, что «грош цена такой победе, потому что победа — это всегда слезы». По его словам, в этот день нужно просто «заткнуться», не тратить «народные деньги» и не «бряцать оружием».

Эти заявления Майкова подверглись критике, а некоторые пользователи Сети даже требовали лишить его гражданства. В ответ на это артист заявил, что имеет право на выражение собственного мнения.

Кроме того, актер критиковал российскую действительность. По его словам, из-за появления интернета люди ведут скучную и неинтересную жизнь, а деньги позволили непрофессионалам заниматься искусством.

«Мы где находимся? В романе Стругацких, стране Оз? Почему наше искусство и все, что мы имели, скатилось в такую грязь? Мы — страна победившего быдла», — резюмировал артист.

Отметим, что после начала спецоперации Майков не озвучивал свою позицию.

Личная жизнь

Майков был в отношениях с актрисой Екатериной Масловской. У них есть сын Даниил, родившийся в 2003 году. Их брак распался, когда артист увлекся Марией Саффо. Она впоследствии стала его новой женой.

«Я же на самом деле белый и пушистый. Вы Машу мою спросите — я же только и делаю, что ежедневно мурлычу: "Прости, пожалуйста". Может, поэтому до сих пор мы вместе — уже лет 17. Вопреки печальным ожиданиям окружающих», — сказал он в одном из интервью.

Также Майков высказывался о борьбе с алкогольной зависимостью, которую ведут многие артисты. Майков считает, что помощь других людей и погружение в работу не помогает — «люди, которые хотят пить, будут пить даже во время работы».