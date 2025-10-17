Раскрыт доход Макаревича* в России с начала СВО

Певец Андрей Макаревич* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) с начала спецоперации заработал в России около 5 млн рублей на процентах от банковских вкладов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, 71-летний лидер «Машины времени» заработал 4 млн 854 тысячи рублей на вкладах. Кроме того, он получает получить солидную пенсию — почти 90 тысяч рублей. В ее сумму входят доплаты: 41 955 рублей — за народного артиста РФ, а также 29 118 рублей — за орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Напомним, что Макаревич* переехал жить в Израиль вместе со своей женой. После 24 февраля 2022 года он начал критиковать действия Москвы и отменил свои выступления в России, а позднее закрыл здесь бизнес. В октябре 2024 года на фоне ситуации в Израиле он уехал в США.

