Певец Прохор Шаляпин заявил, что готов к роману с Ольгой Бузовой

Певец Прохор Шаляпин посетил девичник Ольги Бузовой, где артистка спела и презентовала свою новую песню "Не надо". Об этом сообщает издание NEWS.ru. В беседе с журналистами Шаляпин не стал скрывать симпатии к Бузовой. Он заявил о готовности к более близкому общению с коллегой. "Я с удовольствием. Вот только позови. Мне во всем Ольга нравится, и как женщина, и как певица, и как добрый человек", - сказал он. Шаляпин также заявил, что, по его мнению, главным приоритетом в жизни певицы является творчество. Певец считает, что артистка не испытывает недостатка в поклонниках. На том же мероприятии Бузова призналась, что чувствует себя готовой выйти замуж и очень бы этого хотела. Она прямо сказала: "Я готова к отношениям - к серьезным отношениям со штампом в паспорте". Бузова была замужем один раз. В 2012 году она сыграла свадьбу с футболистом Дмитрием Тарасовым. В 2016-м стало известно, что пара развелась. По словам звезды, причиной расставания послужили измены мужа. Артистка тяжело переживала разрыв.