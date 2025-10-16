«Мечтать надо о любви»: Юлия Пересильд впервые рассказала о новых отношениях

Звезда фильма «Вызов» Юлия Пересильд подтвердила на YouTube-шоу «ALEKO In My Bag», что больше не одинока.

Юлия Пересильд официально подтвердила новый роман
Пересильд не стала раскрывать подробности своей личной жизни, но поделилась тем, какими видит идеальные отношения.

«Точно не поддерживаю историю, что женщина должна все сама, все одна. <…> Лучше одной, чем абы как — моя такая история. Мечтать надо о любви, о парности. Женщина должна всегда оставаться женщиной. И слабой быть, и глупой», — заявила она.

По словам Пересильд, женщина должна гармонично сочетать в себе — как «запасной парашют» — внутреннюю силу, но при этом оставаться слабой и женственной, чтобы тем самым построить идеальные отношения.

«Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет — это я проходила. Это вот здесь оно, сзади, как запасной парашют. У меня эта опция есть, безусловно. Но я бы не хотела ей пользоваться», — сказала она.

Юлия Пересильд воспитывает двоих детей от режиссера Алексея Учителя: 16-летнюю Анну и 11-летнюю Марию. В 2021 году актриса рассказала, что рассталась с отцом девочек, однако не препятствует их общению. Экс-возлюбленные сохранили хорошие отношения, поэтому периодически встречаются и продолжают работать вместе.