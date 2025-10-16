Шаляпин рассказал о смерти фаната на его корпоративе на Рублевке

Певец Прохор Шаляпин заявил, что во время его корпоратива на Рублевке скончался пожилой фанат. Деталями произошедшего он поделился в беседе с Mash.

По словам Шаляпина, на 40-й минуте выступления певца один из слушателей, который все это время плясал под песни, упал на пол. Ему сразу вызвали скорую, однако оперативно приехавшие на место медики констатировали смерть мужчины. Причиной кончины стал оторвавшийся тромб.

«Я держу связь с его племянницей, мы друзья. Это серьезные люди, не из шоу-бизнеса, не хочу вдаваться в подробности», — добавил Шаляпин.

Певец отметил, что решил рассказать о произошедшем, чтобы напомнить всем о важности контроля уровня холестерина и давления. Также Шаляпин указал, что корпоратив на Рублевке стал самым коротким его выступлением за всю карьеру.