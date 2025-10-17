Собчак отказалась от покупки квартиры известной певицы

Певица Слава, как известно, не так давно выставила на продажу свою квартиру стоимостью 250 миллионов. Это шикарные апартаменты с видом на гостиницу "Украина".

В квартире практически нет стен, стоит дизайнерская мебель и круглая кровать. Продать жилище, в которое она вложила душу, артистка решила после расставания с мужем Анатолием Данилицким. Правда, пока покупателей не нашлось. Впрочем, шанс продать квартиру у Славы появился после посещения вечеринки у Бузовой. Подробности в материале.

Слава приехала на девичник к Ольге Бузовой, который проходил в ресторане в центре Москвы. Певицу журналисты забросали разными вопросами, в том числе поинтересовались и о том, зачем она все-таки продаёт свое жилье в элитном комплексе.

"Я предполагала, что я буду там отдыхать, веселиться, а сейчас в последнее время что-то не хочется ", - объяснила не очень радостная звезда.

Впрочем, вскоре у Анастасии появился шанс на продажу недвижимости, когда в ресторане появилась Ксения Собчак.

"Слава, продавайте квартиру Собчак", - предложили тут же корреспонденты певице.

"Ксюш, покупай, недорого: всего 250 миллионов", - добавила Слава.

Но Ксения сообщила, что ей пока это неактуально.

"Я живу за городом. У меня своя недвижимость неплохая, меня все устраивает", - пояснила Собчак.

Напомним, что, по слухам, у Ксении, помимо загородного дома, есть квартира в центре Москвы, которую она купила когда-то за 120 миллионов, и недвижимость в Дубае предположительно за 60 миллионов.