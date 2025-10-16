Оксана Самойлова впервые высказалась о разводе с Джиганом

Блогер и предприниматель Оксана Самойлова официально подтвердила факт развода с рэпером Джиганом. Видео опубликовано в Telegram-канале «МУЗ-ТВ».

Звезда высказалась о разводе с мужем во время презентации новой песни и клипа Ольги Бузовой «Не надо», отметили журналисты. Они добавили, что на мероприятии Самойлова появилась без обручального кольца.

«Это правда. Мы никак это не комментировали и не подтверждали», — подчеркнула блогер.

Оксана отметила, что история с разводом не является PR-акцией, она действительно развелась с мужем и очень переживает из-за этого. Она добавила, что была в браке с Джиганом 17 лет.

По ее словам, дети по-разному отреагировали на это решение. Журналисты заметили, что Самойлова не посчитала нужным раскрыть, как именно Ариела, Лея, Майя и Давид восприняли развод родителей.