Покровский признался, что пережил финансовые перемены после переезда из РФ

Лидер группы «Ногу свело!» Макс Покровский (признан в РФ иностранным агентом) признался, что живет в США в собственном доме со студией, однако его быт далек от роскошного образа жизни, как об этом сообщают ряд СМИ. Подробностями нынешнего положения артист поделился в YouTube-интервью с журналистом Станиславом Кучером (признан в РФ иностранным агентом).

«Я живу в Америке не в особняке, но в своем собственном доме, где у меня есть собственная студия. С одной стороны, это не означает, что я купаюсь в бассейне на крыше огромного особняка. Мы тут, разумеется, не жируем», — отметил музыкант.

По словам Покровского, его финансовое положение изменилось, поскольку коллектив «Ногу свело!» потерял российский рынок. Однако он дал понять, что не испытывает проблем с деньгами.

«Разумеется, мы многим поступились. Мы не жируем, но тем не менее. Надеемся, что съездим в большой тур по Европе в начале года», — подчеркнул исполнитель.

Сейчас, отметил музыкант, основным источником его дохода являются заработки с концертов, а также стабильность обеспечивает жилье.