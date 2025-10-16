Собчак откровенно рассказала о личной жизни Ольги Бузовой
Ольга Бузова собрала большое количество звездных девушек на девичник. Поводом стала презентация новой песни "Не надо". Одной из первых приехала Ксения Собчак, которая открыто рассказала журналистам, почему, по её мнению, у Бузовой пока нет второй половинки.
В процессе беседы корреспонденты поинтересовались, не может ли Собчак найти Бузовой мужчину из их круга, но Ксения сообщила, что тут она пас, как говорится.
"Раз я на "Доме-2" никого приличнее Романа Третьякова не нашла...",- улыбалась Собчак.
Также ведущая вспомнила, какой была Бузова на проекте "Дом-2": "Помню, она была забавной девочкой: яркой, классной. Я сразу поняла, что она останется".
После размышлений Собчак о личной жизни подруги "МК" поинтересовался непосредственно у самой Ольги, так удалось ли кому-то все-таки покорить её сердце? Но Бузова после некоторых раздумий ответила, что не будет отвечать на этот вопрос, так как не решила, надо ли лукавить или все-таки уже сказать правду. В общем, тайна личной жизни Ольги так и осталась нераскрытой. И даже Собчак не помогла.