Кристина Орбакайте выступила на фестивале «Звуки моря» в Израиле: «Не попала в ноты»

На фестивале «Звуки моря», который прошел в Израиле, певица Кристина Орбакайте исполнила несколько своих песен, а также знаменитые хиты матери – Аллы Пугачёвой. Однако выступление артистки вызвало неоднозначную реакцию у зрителей и поклонников.

По их словам, во время исполнения Кристина не могла полностью попасть в ноты. Отчается, что у исполнительницы наблюдались признаки одышки, что мешало ей «чисто» петь.

Некоторые зрители отметили:

«В студии хорошо вытягивают, даже подобие голоса какое-то наблюдается»;

«Старается, но голоса нет», – цитирует пользователей Сети издание «Страсти».

Поклонники переживают за состояние певицы.

Напомним, что ранее Кристина Орбакайте была замечена в замке Аллы Пугачёвой и Максима Галкина (Признан иноагентом в РФ) в деревне Грязи.

