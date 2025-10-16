Лоза возмутился размерами пенсии Пугачевой

Размеры пенсии певицы Аллы Пугачевой возмутили известного певца и композитора Юрию Лозу, пишет Ura.ru.

Накануне стало известно, что государство платит артистке пенсию в размере 105 тыс. рублей. Выплата складывается из разных надбавок, в том числе и за звания.

«Это такие копейки, о которых мы сейчас с вами разговариваем. В масштабах тех цифр, о которых мы узнаем из новостей, когда у недобросовестных чиновников огромные суммы изымают, какие-то сумасшедшие недвижимости у них находят», — отметил Лоза.

Певец заметил, что знает о том, что за награды, за участие в конфликтах полагаются надбавки. Вместе с тем, добавил он, ему никто ничего не доплачивает.

По данным портала, артист получает московскую пенсию в размере 18 тыс. рублей — и это еще с недавней индексацией.

«У меня коммуналка выросла в два раза за последние пару лет. Теперь она полностью съедает пенсию. Хотя я живу в обычном, не элитном доме, у меня меньше 100 м квартира. На что дальше жить? Только на то, что заработаю», — констатировал Лоза.

Журналисты уточнили, что композитор закрывает свои скромные финансовые потребности за счет концертов и авторских отчислений.