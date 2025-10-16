Пиар-директор Успенкой рассказал о состоянии певицы

Пиар-директор певицы Любови Успенской Никита Сурма рассказал о ее состоянии — ранее в сети появилась информация о том, что у артистки начались осложнения после перелома руки. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам пиар-директора, информация об осложнениях не соответствует действительности. Как рассказал Сурма, сейчас Успенская идет на поправку.

Кроме того, он также прокомментировал слухи о том, что состояние Успенской стало хуже после выступления на Дне города в Ереване. Сурма уточнил, что это выступление действительно хотели отменить, но не смогли. Как подчеркнул пиар-директор, организаторы мероприятия предприняли все действия, чтобы сделать выступление комфортным для певицы.

«Рука заживает. Да, выступление на Дне города Еревана не смогли отменить, но со стороны организаторов и команды были предприняты все действия, чтобы участие прошло комфортно для Любови Залмановны», — рассказал он.

Ранее Успенской сделали операцию после перелома руки.