Александра Ревву унизили в эфире шоу

Певец и актер Александр Ревва принял участие в шоу «Плюшки» и был раскритикован ведущим Богданом Лисевским. Блогер назвал артиста «лошадиной головой» и обвинил в плохой актерской игре. Выпуск вышел на платформе YouTube.

«Плюшки» – российское развлекательное ток-шоу в жанре комедии. Ведущий Богдан Лисевский берет интервью у различных звезд, задавая нарочито провокационные и глупые вопросы, придавая выпускам настроение абсурдности.

В новом выпуске принял участие Александр Ревва. Ведущий высказался не только о внешности гостя, но и о его актерских способностях.

«А у вашей жены какие-то проблемы с мафией? Просто почему тогда она каждый день просыпается в кровати с головой лошади?» – сказал Богдан.

Ревва не стал отвечать на вопрос и тяжело вздохнул. Далее Лисевский «прошелся» по игре актера в кино.

«Про таких как вы говорят – сделал себя сам. Может, надо было все же попросить кого-то?» – продолжил ведущий и добавил, что получилось не очень.

Александр не согласился с этим и ответил, что «получилось неплохо», и он продолжает делать себя сам. По его словам, он находится только в начале своего пути.

В эфире шоу ведущий напомнил, что Ревва был продюсером, сценаристом и актером в фильмах про «бабушку легкого поведения». Он попросил передать продюсеру, что сценарист и актер выбраны плохо, и их нужно было поменять.

Звезда ответил, что кино уже отснято, но он передаст слова сценаристу и актеру.

