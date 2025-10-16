Первый фильм, коварная болезнь, три жены: судьба Ивана Дыховичного

16 октября актеру, режиссеру и телеведущему Ивану Дыховичному могло бы исполниться 78 лет. Артист начал с игры в театре, однако после обучился режиссуре и работал на телевидении, а также не унывал, зная о смертельном диагнозе. Starhit рассказал историю Дыховичного в день его рождения.

Предопределенная судьба

Дыховичный родился 16 октября года в семье драматурга Владимира Дыховичного и балерины Александры Дыховичной. С детства он проявлял актерский талант, а потому близкие не удивились, когда будущий режиссер решил поступать в Щукинское училище. Но студенческой поре предшествовал период скорби и лишений: когда Ивану было 15, его 52-летний отец умер. Тогда ему пришлось пойти разгружать вагоны, чтобы прокормить себя и мать.

«Сначала картошка, капуста, потом переводили на бананы. Компанию составлял Саша Кайдановский. Мы с ним ночевали в мастерской у художника Левинского, где он спал на антресолях, а я на какой-то лавочке, потом снимали одну комнату на Арбате», — рассказывал Дыховичный.

В «Щуке» талантливый парень учился в мастерской Веры Львовой и Леонида Шихматова, откуда он попал в Театр драмы на Таганке. Там он подружился с Владимиром Высоцким, а бард назвал именем коллеги героя детской поэмы «Что случилось в 5 "А"».

В актерской профессии Дыховичному оказалось тесно, и он окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров, где преподавали Андрей Тарковский и Эльдар Рязанов. В конце 80-х артиста узнали как талантливого постановщика сперва в СССР, а после и за его пределами.

Кино и телевидение

Первая работа Дыховичного «Черный монах» не принесла ему особого успеха, но «Прорва» получила приз кинопрессы и заслужила звание фильма, определившего стиль года. Особых похвал удостоился оператор картины Вадим Юсов — «Ники» и премии фестиваля «Созвездие».

Интересной для критиков оказалась и «Музыка для декабря» — она участвовала в программе Каннского фестиваля. Вскоре после премьеры Дыховичный устроился на РТР, где вел авторские программы, а после стал главным режиссером и значительно обновил сетку вещания.

Осенью 2000 года стало известно, что Иван Владимирович ушел с канал. Многие это связывали с закрытием программ Дыховичного — «Уловка 22» и «Кино + TV». Сам режиссер пояснял: если в этих передачах нет необходимости, значит, у него просто появится время на что-то другое. Тогда же драматург признался, что 3,5 года носился с проектом «Копейка» по сценарию Владимира Сорокина — главной героиней в нем была машина, вокруг которой разыграно 16 новелл.

При этом с телевидением Дыховичный не покончил: он вел передачи на ТВЦ, РЕН ТВ, «Домашнем». Кроме того, снял документальный фильм «Роковая война. Фотография бездны», эротическую драму «Вдох-выдох», сериал «Деньги».

Три жены

Всех жен режиссера звали Ольгами. Первая, Ольга Полянская, была дочкой члена Политбюро ЦК КПСС. В браке у пары родился сын Дима, которого зрители могли видеть в картинах Ивана Дыховичного «Черный монах» и «Музыка для декабря». По слухам, развода супруга попросила после того, как Дыховичный ей изменил.

Вскоре он начал отношения с Ольгой Черепановой, которая приехала в Москву учиться на филолога. Иван женился на ней и в конце 80-х у них родился сын Владимир. Однако и этот брак долго не продолжался. В 1986 году постановщик снял в короткометражке «Испытатель» Татьяну Друбич, а через два года снова предложил ей работу. Появились сплетни, что ними возникли чувства, а среди звезд шептались, что именно из-за этого служебного романа рухнул брак как Ивана Дыховичного, так и мужа актрисы Сергея Соловьева.

В конце 90-х Дыховичный встретил третью Ольгу — Голяк, которая недавно переехала из Беларуси в Москву. 19-летняя девушка сама заинтересовалась режиссером и в итоге вышла за него замуж. Женщина уверяла: прошлые романы Дыховичного ее не касались, более того — с бывшими супругами и детьми постановщика у нее сложились прекрасные отношения. Все, кто знали Дыховичного, были уверены, что в последнем браке он остепенился и обрел гармонию.

Тяжелая болезнь

В 2005 году у Ивана Владимировича выявили рак гортани, однако он и не думал, что болезнь одержит верх. Вместе с тем, он не боялся смерти. В 2008 году он завершил работу над фильмом «Европа-Азия», который стал для Дыховичного последним.

За два месяца до смерти Дыховичный катался по Кутузовскому проспекту Москвы в инвалидном кресле — не потому, что плохо себя чувствовал, а в поддержку граждан с ограниченными возможностями. 27 сентября 2009 года он скончался от лимфомы.

Поклонники считают, что семью Дыховичных преследовал злой рок. Сын режиссера Владимир умер в 30 — меньше, чем через 10 лет после ухода а. Единственным наследником постановщика остался старший сын, переставший сниматься сразу после смерти режиссера. Сейчас он живет и работает дизайнером в Германии. Если над мужчинами семьи Дыховичных и висело некое проклятье, то Дмитрий сделал все возможное, чтобы избежать незавидной участи.