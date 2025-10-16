Детский психолог раскритиковала «голое» воспитание от Ивана Дорна

Детский психолог Дарья Дугенцова раскритиковала певца Ивана Дорна, рассказавшего, что он может ходить без одежды при своих детях. В беседе с Life психолог назвала такой подход «кошмаром».

Ранее в интервью Дорн рассказал, что раньше он мог ходить без одежды при сыне и дочери, но в последнее время ситуация изменилась. По его словам, жена начала строго реагировать на наготу и указывать ему, что дети взрослеют.

«Сейчас я стараюсь ходить в нижнем белье. Но с сыном мы еще пытаемся с этим бороться. Мы с ним вдвоем часто ходим голыми, когда просыпаемся и точно уверены, что больше никто не проснулся», - рассказал певец.

По словам Дорна, без одежды он чувствует себя свободным. Также он заявил, что «чем больше запретов и каких-то секретов» от детей, тем больше проблем может возникнуть в дальнейшем.

Дугенцова заявила, что психика детей до 10-12 лет «не готова к восприятию наготы взрослых без контекста». По ее словам, в таких ситуациях у ребенка стираются личные границы, а также возникает «путаница между интимностью и обыденностью».

«Если в дальнейшем кто-то попытается нарушить его границы, ребенок может просто не понять, что происходит что-то недопустимое. Он привык, что взрослые могут находиться рядом без одежды - значит, это вроде бы нормально», - объяснила психолог.

Она добавила, что родители должны демонстрировать детям «уважение к границам». Психолог назвала главной функцией родителя формирование у ребенка чувства безопасности и самоуважения.