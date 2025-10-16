«Он красив»: Надежда Бабкина о моде на кокошники

Возросшая популярность ношения кокошников является хорошей тенденцией, так как этот элемент гардероба облагородит любое лицо. Как сообщает News.ru, об этом заявила народная артистка России Надежда Бабкина.

Во время общения с журналистами Бабкина отметила, что в школах и на работе нужно соблюдать дресс-код, однако при походе на концерт или театр его можно надеть. Сами кокошники она назвала элементом отношения к «традиции, в которой живешь».

«Он красив, он любую девочку, любую женщину всегда облагородит. Только для женщины чуть покрупнее, а для девочки — чуть поменьше», — сказала Бабкина.

Ранее президент России Владимир Путин отметил растущую популярность традиционных русских нарядов среди молодежи. Он обратил внимание на то, что российские девушки ходят на мероприятия и даже в бары в кокошниках и русских нарядах.