Распад группы, грубая критика и странные поклонницы: как живет певец Артем Кид

Экс-участник MBAND Артем Кид заявил, что распад группы, которую основал Константин Меладзе, произошел достаточно резко. О своем опыте в группе и о критике творчестве певец рассказал «СтарХиту».

Группа MBAND появилась в 2014 году по итогам шоу «Хочу к Меладзе». Известность группе принесли песни «Она вернется», «Правильная девочка», «Посмотри на меня». В 2020-м стало известно, что группа распалась.

По словам Артема Кида, хотя распад группы «давно витал в воздухе», произошло все достаточно резко. Он отметил, что тогда испытал «полный спектр эмоций».

«Радость, что теперь я буду делать то, что хочу, в первую очередь, я. Грусть, так как мы ушли просто в никуда, даже не попрощались со зрителем. Страх от неизвестности будущего», - рассказал певец.

Он добавил, что остался в «прекрасных» отношениях с другими участниками MBAND, но думать о возрождении бойз-бенда после 30-летия его участников было бы «странно».

Кид отметил, что не сталкивался с «всеобщей волной гнева» в соцсетях. По его словам, иногда люди обоснованно критикуют его творчество, а иногда - необоснованно.

«Какое мне дело, если меня это не цепляет. Но когда что-то цепляет, значит, это и меня внутри беспокоит. За такой хейт только благодарным можно быть, ведь он помогает тебе еще раз разобраться в себе», - подчеркнул певец.

Также Кид ответил на вопрос о самом странном поступке поклонниц. По его словам, одна девушка назвала своего сына Артемом в его честь.