«Уверенный и сильный»: Чепурченко о сходстве с Безруковым, интригах на шоу и личной жизни

Актер Вячеслав Чепуренко приехал в Екатеринбург на съемки романтической комедии «Тюльпаны». Как сообщает «КП», он дал интервью и рассказал о своих отношениях с женой, интригах на шоу и сходстве с артистом Сергеем Безруковым.

Фильм «Тюльпаны» посвящен 8 Марта. Сам Чепуренко признает, что живет с ощущением этого праздника внутри и радует свою жену Екатерину без особого повода. Свою супругу он очень любит.

«И я абсолютно уверен, что без Кати я бы не стал тем, кем я сейчас являюсь. Не появись она в моей жизни, не знаю, насколько бы я был успешным актером. Потому что та любовь, нежность, благородство и ум, которые она внесла в мою жизнь, позволяют мне верить в себя», — заявил он.

Чепуренко также напомнил о выражении: «Папу делает мама». Он уверен, что в его ситуации это действительно и так, а «уверенный и сильный» он благодаря своей супруге.

При этом актер признался, что, в отличие от жены, не умеет делать сюрпризы и хранить секреты. Однажды он хотел подарить жене собаку породы мальтипу, но рассказал об этом — Екатерина была безумно рада, однако после задалась вопросом, потянет ли семья собаку. В итоге от этой идеи отказались.

Говоря о сравнениях со знаменитыми артистами, в том числе с Безруковым, Чепуренко признался, что уже не обращает на это внимание — просто похож типаж. С самим артистом он знаком, однако не общается настолько близко, чтобы это обсуждать.

Также Чепуренко признался, что пока не планирует участвовать в шоу, вроде «Выжить в Дубае» и «Выжить в Самарканде», в которых появился недавно. По словам Вячеслава, у него много других проектов и шоу, не связанных с «интригами и предательствами».