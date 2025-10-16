Летом прошлого года певица Алсу объявила о разводе с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака. У пары есть трое детей: дочери Сафина и Микелла и сын Рафаэль. После развода они остались жить с матерью.

Интересы Яна Абрамова представлял Александр Добровинский. Лишь сейчас он раскрыл неизвестную деталь развода пары.

"Полтора года длился процесс Алсу и Яна Абрамова. Вы не представляете, сколько звонков я получал каждый день от дам, которых я не видел годами. И все хотели выйти замуж за Абрамова. Он предлагал миллиард Алсу. А как только это стало публично известно, Ян Абрамов стал лучшим женихом страны. Эти женщины просили меня, чтобы я их познакомил с мужем Алсу. Но у меня другая профессия", - рассказал Добровинский.

Также адвокат поведал, что у него за плечами множество процессов, некоторые запомнились по причине публичности действующих лиц, передает Teleprogramma.org.

"Я никогда не забуду процесс с участием Руслана Байсарова и Кристины Орбакайте, когда я открыл дверь в туалет, а там в окне сидел фотооператор и все снимал", - припомнил адвокат.

К слову, ставшая свободной женщиной Алсу в недавнем интервью призналась, что принимает знаки внимания от мужчин, ходит на свидания. Певица дала понять, что у нее уже нет розовых очков. Кроме того, Алсу убеждена, что следует уделять время друг другу, особенно если есть дети, работа и прочие заботы.