Рэпер Macan уйдет на службу в армию 28 ноября

Российский рэпер Macan (Андрей Косолапов — прим. «ВМ») уйдет на службу в армию 28 ноября.

© Вечерняя Москва

Об этом в пятницу, 17 октября, он сообщил в своем Telegram-канале.

— Пишут разное — не обращайте внимания. Я иду служить. Новый этап, все по плану. Иногда нужно что-то отпустить, чтобы идти дальше, — отметил исполнитель в публикации.

В связи с предстоящим прохождением службы рэпер также решил продать свою машину.

До этого отец музыканта Кирилл Косолапов рассказал, что рэп-исполнитель не пришел в военкомат 15 октября, так как повестку ему выдали на «совершенно другое число».

6 октября сам певец утверждал, что отправляется проходить срочную службу в армии. До этого музыканту грозило уголовное дело за уклонение от призыва на военную службу. Он за текущий год проигнорировал шесть повесток. Косолапова могут направить в элитный Семеновский полк, где сейчас служит актер Глеб Калюжный.

Кроме того, недавно появилась информация, что Macan за одну неделю набрал автомобильных штрафов на сумму 26 тысяч рублей за нарушения ПДД. Так, он не оплатил парковку и регулярно превышал скорость на дороге.