Представитель Успенской ответил на слухи об ухудшении здоровья артистки

Состояние здоровья певицы Любови Успенской не вызывает опасений. Как сообщает News.ru, об этом заявил концертный директор артистки Александр, отметив, что информация о том, что ее рука может потерять подвижность, не соответствует действительности.

Напомним, что Успенская получила тяжелый перелом предплечья 30 сентября — ей провели операцию с установкой швейцарских пластин. 16 октября Mash заявил, что рука артистки якобы может частично потерять подвижность из-за того, что певица нарушила запрет врачей и вышла на сцену на День города в Ереване.

«Это не правда, что рука Успенской может потерять подвижность. Она заживает постепенно, но никаких рисков нет. Если бы ситуация была такой критичной, поверьте, мы бы никуда не поехали», — заявил Александр.

Концертный директор отметил, что Успенская — профессионал, которая не отказывается от выступлений. Он подчеркнул, что все находится под контролем и артистка чувствует себя хорошо.