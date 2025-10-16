Представитель Успенской ответил на слухи об ухудшении здоровья артистки

Никита Бородкин

Состояние здоровья певицы Любови Успенской не вызывает опасений. Как сообщает News.ru, об этом заявил концертный директор артистки Александр, отметив, что информация о том, что ее рука может потерять подвижность, не соответствует действительности.

© РИА Новости

Напомним, что Успенская получила тяжелый перелом предплечья 30 сентября — ей провели операцию с установкой швейцарских пластин. 16 октября Mash заявил, что рука артистки якобы может частично потерять подвижность из-за того, что певица нарушила запрет врачей и вышла на сцену на День города в Ереване.

«Это не правда, что рука Успенской может потерять подвижность. Она заживает постепенно, но никаких рисков нет. Если бы ситуация была такой критичной, поверьте, мы бы никуда не поехали», — заявил Александр.

Концертный директор отметил, что Успенская — профессионал, которая не отказывается от выступлений. Он подчеркнул, что все находится под контролем и артистка чувствует себя хорошо.