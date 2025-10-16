Раскрыт заработок группы «Тату» за рубежом

В ходе гастрольного тура за рубежом вновь воссоединившаяся группа «Тату» (t.A.T.u.) может заработать более 70 млн рублей. Об этом пишет «Абзац».

По данным издания, билеты на концерт группы в Мексике, где «Тату» планирует выступать два дня подряд, были проданы за 10 минут. Возможность попасть на выступление 2 декабря стоит от 160 тысяч рублей.

В концертном зале исполнительницы соберут более двух тысяч поклонников. За границей группа может заработать свыше 70 млн рублей, отмечает «Абзацу».

При этом, в статье подчеркивается, что у артисток «достаточно скромный райдер». Они предпочитают ездить на любой иномарке не старше трех лет, требуют отдельную гримерную комнату и визажиста. При этом на столе в гримерке должны быть сливки, несколько видов алкоголя, в том числе коньяк Hennesy X.O и водка Kaufmann. Также необходимы набор из бутербродов без морепродуктов, фрукты и шоколад.

Группа «Тату» (t.A.T.u.) планирует дать концерты и в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что «Тату» (t.A.T.u.) заработает около 30 миллионов рублей на продаже билетов на свой первый за долгое время концерт в Москве. Ожидается, что билеты на мероприятие, запланированное на конец октября, будут полностью распроданы.