Продажа недвижимости, долги и скандал с журналистом: что происходит в жизни Хазанова

Юморист Геннадий Хазанов оказался в центре скандала после конфликта с журналистом из-за вопросов о продаже недвижимости в России. Что известно о жизни артиста и его отношении к спецоперации и правда ли то, что он продал имущество на 706 млн рублей, разбиралось издание News.ru.

Ранее в СМИ появилась информация, что 79-летний Хазанов продал несколько квартир и домов в России. После выступления корреспонденты задали артисту вопрос, готовится ли он к «прощанию с Россией». А Telegram-канал Shot опубликовал видео, на котором артист толкает корреспондента, который пытался добиться от комика ответа.

Продажа недвижимости в России

По информации СМИ, Геннадий Хазанов продал пять квартир и домов в Москве и Подмосковье общей стоимостью 706 млн рублей. В частности, упоминались квартиры на улице Малая Молчановка (237 млн рублей) и в Пресненском районе (232 млн рублей), а также на Якиманке (102 млн рублей).

При этом журналисты утверждают, что были проданы также дом в селе Дубки (112 млн рублей) и квартира в поселке Сосны Одинцовского городского округа (23 млн рублей) и у

Хазанова осталась лишь одно жилье в России — квартира на улице Люсиновской в Замоскворечье (39 «квадратов» за 21 млн рублей).

Долги перед налоговой

Летом стало известно, что Геннадий Хазанов, возглавляющий Московский театр эстрады, может иметь задолженность перед ФНС в размере 123 тысяч рублей. Однако «на текущий момент в отношении Хазанова не возбуждено исполнительное производство» и нет информация о возможных дополнительных судебных взысканиях, пишет издание.

Артист оказался в центре внимания общественности в 2022 году, когда уехал в Латвию. При этом информацию о переезде он отверг, назвав свой отъезд временными «летними каникулами».

Отношение к спецоперации

В декабре 2023 года Хазанов обнародовал на своем YouTube-канале видео, посвященное патриотизму, цитируя русского писателя Льва Толстого.

«Патриотизм есть не что иное для правителей, как орудие для достижения властолюбивых и корыстных целей. А для управляемых — отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти. Патриотизм есть рабство», — заявил юморист.

При этом Хазанов не делал никаких публичных заявлений о конфликте России и Украины, и нигде не утверждал, что цитатой из Толстого он оценил текущую геополитическую ситуацию.