«Станет суперзвездой»: Shaman предрекли великое будущее в Китае

Певец Shaman (Ярослав Дронов) может добиться огромного успеха у аудитории в странах Азии, в том числе в Китае, где его ожидает «великое будущее». Такой прогноз в беседе с Общественной Службой Новостей озвучил музыкальный критик Сергей Соседов.

В пример эксперт привел успех певца Витаса, покорившего азиатскую публику своим необычным вокалом и эпатажными образами. По мнению Соседова, и в Китае, и Корее жители как раз любят все необычное и даже «инопланетное». В этом плане публике может понравиться Дронов, так как для азиатской музыкальной сферы он может стать лицом очень неординарным, считает специалист.

«Я полагаю, что у певца великое будущее в Китае, — заявил Соседов. — Вспомните, как это было с Полиной Гагариной, ее тоже часто приглашали в Китай, и она там стала суперзвездой. Падки азиаты на красивый вокал и немного эльфийскую внешность. Мне кажется, что Дронов тоже сможет добиться успеха в Азии».

Напомним, до этого Shaman исполнил песню, посвященную лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну в ходе своего выступления в КНДР. Он принимал участие в концерте в театре «Мансудэ», приуроченном к 80-летнему юбилею основания Трудовой партии Кореи. Также там выступали артисты Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого, Театра балета Аллы Духовой «Тодес» и Ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил РФ. После концерта Ким Чен Ын поднялся на сцену, чтобы выразить признательность российским деятелям искусства за их выступления.