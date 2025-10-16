«Я ее обожаю»: Сергей Лазарев признался в любви к известной артистке

Сергей Лазарев признался в симпатии к певице Ирине Понаровской в эфире нового выпуска шоу «Ну-ка, все вместе!».

Одно из выступлений участников проекта сильно восхитило Лазарева, и он решил рассказать, как тепло относится к Понаровской.

«Вы мне очень напоминаете Ирину Понаровскую, потому что я ее обожаю. Она невероятная женщина, невероятной женственности, красоты. Я обязательно пошлю Ирине Витальевне ваше выступление, я уверен, что она будет в восторге», — приводит слова Лазарева «7Дней.ru».

Лазарев допустил возможность дуэта участника проекта с Ириной Понаровской.

Ранее Ирина Понаровская со слезами на глазах вспомнила умершего в прошлом году сына. Артистка призналась, что ей до сих пор тяжело говорить о трагедии.

Также мы писали, что Сергей Лазарев оправдался за поцелуй с замужней Кудрявцевой.