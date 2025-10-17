Ушла из жизни номинированная на «Оскар» актриса Пенелопа Милфорд

Американская сцена и кино понесли утрату — на 78-м году жизни скончалась широко известная актриса театра и кино Пенелопа Милфорд.

Об этом сообщила газета Variety со ссылкой на брата актрисы, Дага Милфорда. Милфорд ушла из жизни во вторник, 14 октября, в городе Согертис, штат Нью-Йорк. Причина смерти не называется.

Пенелопа получила широкое признание после роли в спектакле «Долгое время пришло и долгое время ушло», где на одной сцене с ней играл Ричард Гир. Постановка основывалась на жизни музыканта и писателя Ричарда Фарины.

В 1975 году актрису выдвинули на премию «Драма Деск» за работу в главной роли в бродвейском мюзикле «Шенандоа». Через четыре года Милфорд едва не получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в кинофильме «Возвращение домой».

Последний раз Пенелопа снялась в ленте «Ночь юристов» в 1997 году, после чего приняла решение завершить актерскую карьеру в Голливуде. Она посвятила себя преподаванию актерского мастерства, вела занятия в киношколах и участвовала в театральных проектах. На закате жизни Милфорд активно занималась восстановлением исторических зданий и участвовала в социальных инициативах в штате Нью-Йорк.