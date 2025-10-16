Переезд в Израиль, поддержка ВСУ, отсутствие ролей: как живет Анатолий Белый*

Актер Анатолий Белый* (Вайсман*, признан Минюстом РФ иностранным агентом) поделился подробностями жизни в Израиле. News.ru рассказал, что о нем известно и может ли артист вернуться в Россию.

Жизнь в Израиле

Недавно Белый* заявил, что чувствует себя в Израиле как дома и хотел бы там остаться навсегда. По его словам, он почти разорвал все связи с Россией: «ниточки» еще остались, но их очень мало. При этом актер до сих пор переживает из-за некоторых утрат, которые Белый* назвал очень сокровенными.

Напомним, что артист переехал в Израиль после начала спецоперации на Украине — там уже 25 лет жили его родители. Вместе с Белым* уехали его жена Инесса и двое сыновей. В Москве у него осталась квартира площадью 133 квадратных метра в доме рядом с Чистыми прудами: она переписана на жену. Кроме того, на супругу зарегистрирована еще одна квартира в районе Тропарево-Никулино.

Может ли Белый* вернуться?

После переезда артист продолжил свою карьеру в кино и обратился к агенту для поиска ролей. Однако оказалось, что для работы в местных театрах ему требуется знание иврита — по этой причине он начал заниматься с репетитором. Белый* заявлял, что его не тревожит отсутствие съемок, поскольку у него достаточно сбережений.

Спустя год после переезда актер заявлял, что жизнь за границей оказалась непредсказуемой, но возвращаться он все равно хочет. Кроме того, Белый* заявлял, что Россию «не ждет ничего хорошего».

В декабре 2023 года Минюст РФ включил актера в реестр иноагентов. Ведомство сообщило, что он выступал против проведения спецоперации и распространял ложную информацию о решениях российских властей. Кроме того, Белый* участвовал в сборе средств для поддержки украинских войск.

Биография и личная жизнь

Белый* родился 1 августа 1972 года в Брацлаве. После школы поступил в авиационный институт, но вскоре понял, что ошибся с выбором профессии и отправился в Москву, где поступил в Щепкинское училище. Всего в его фильмографии свыше 130 работ.

Артист был женат на актрисе Марине Голуб, которая скончалась в 2012 году. В 2013 году Белый* женился еще раз — на актрисе и дизайнере Инессе Москвичевой. У пары двое детей: сын Максим и дочь Виктория.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом