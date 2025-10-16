Народной артистке Кларе Новиковой потребовалась экстренная помощь медиков

78-летняя актриса Клара Новикова почувствовала себя плохо — у неё возникли проблемы с сердцем и резко повысилось артериальное давление. В настоящий момент медики оказывают необходимую помощь, не госпитализируя пациентку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

© Super.ru

Стоит отметить, что в жизни артистки уже были серьезные проблемы со здоровьем — более двух десятилетий назад ей диагностировали онкологическое заболевание. После прохождения курса лечения Клара Новикова уделяет особое внимание своему здоровью, регулярно проходит обследования и тщательно следит за самочувствием, чтобы предотвратить возможное возвращение болезни.

Ранее стало известно, что народный артист РСФСР Александр Збруев проходит детальное обследование в специализированном центре из-за подозрения на онкологию: медики обнаружили у него неизвестное образование во время ультразвукового исследования.