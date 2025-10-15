Погребняк рассказала о проблемах со здоровьем после чистки организма

Российская модель и блогер Мария Погребняк в среду, 15 октября, рассказала, что после чистки организма она столкнулась с его полным обезвоживанием.

Знаменитость отметила, что доза, которую ей назначили врачи, оказалась «слоновой».

— Вы не представляете, как я сейчас выгляжу. У меня и так худые ноги, они просто исчезли. У меня торчат ребра, у меня глаза впали. Я ходячий скелет. Отвратительный вид. И самое главное, даже перед диагностикой я воду не могу попить. Ничего попить не могу. И сейчас записываю это аудио. Мне это дается очень тяжело. Мне просто хочется лечь и не вставать, — добавила модель.

Погребняк подчеркнула, что медицинские специалисты должны назначать препараты для очищения организма, исходя из веса пациента, об этом она написала в своем Telegram-канале.

9 октября актриса театра и кино Анастасия Мельникова рассказала телеведущей Лере Кудрявцевой о своем тяжелом заболевании, которое существенно отразилось на ее жизни. Артистка стала лучше выглядеть, а недуг, скорее всего, находится в ремиссии.

3 октября СМИ сообщили, что российская певица Любовь Успенская сломала руку, из-за чего ей пришлось отменить запланированные концерты и корпоративные выступления.