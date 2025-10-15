Аврора Киба снова назвала себя женой Григория Лепса

Молодая возлюбленная певца Григория Лепса, Аврора Киба, назвала себя его женой в Инстаграме (запрещён в РФ).

© Super.ru

19-летняя блогер опубликовала видео, на котором позирует в зеркале.

«Ну это надо же было выбрать себе такую жену», — подписала ролик Аврора.

Также Киба отметила аккаунт Лепса. Сам певец пока не давал комментариев по поводу их союза. Так что, пока не известно действительно ли пара заключила официальный брак.

Для съёмки девушка выбрала коричневое мини-платье и высокие белые сапоги. Аврора сделала причёску в стиле мокрых волос и собрала их сзади, несколько прядей она оставила не убранными. В качестве аксессуаров на ней были часы и подвеска в виде креста.

Ранее Аврора Киба решила продемонстрировать свои вокальные способности и устроила мини-концерт прямо в лифте. В своём блоге девушка выложила видео, на котором исполняет популярный зарубежный хит.