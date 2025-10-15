Наталья Штурм рассказала, как ее взломали мошенники

Известная певица Наталья Штурм рассказала в своем Telegram-канале, что на фоне инцидента с мошенниками утратила доверие к мессенджеру, а также к «Госуслугам».

Артистка заметила, что утром ей пришло сообщение в Telegram «от председателя ЖСК с его фотографией».

«Утром пришло смс на Telegram (а я так верила что телегу не взламывают). Доверие подорвано. Сообщение от нашего председателя ЖСК с его фотографией», — пояснила Штурм.

В ходе переписки аферист попросил ее подтвердить адрес прописки, прислать данные ГИС ЖКХ, она отправила, уточнила исполнительница. Она добавила, что в дальнейшем все же связалась с настоящим председателем правления и выяснила, что сообщений от него не было.

Штурм подчеркнула, что не следует сразу отвечать на обращения такого типа. Она уточнила, что собиралась на съемку, все делала в режиме цейтнота.

«У меня только один вопрос: а почему «Госуслуги» так легко взломать? У меня всё. К телеге доверия больше нет. К защите «Госуслуг» — тоже», — резюмировала певица.

Ранее футболист Дмитрий Тарасов заявил, что не верит в то, что телефонных мошенников, обманувших его мать, приславших ей сообщение о мнимом взломе на «Госуслугах», смогут найти.