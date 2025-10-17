Суд оштрафовал рэпера Oxxxymiron* на 120 тысяч рублей

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал рэпера Мирона Фёдорова (Oxxxymiron)* на 120 тыс. рублей за нарушение порядка деятельности иноагента.

«Иноагент Мирон Янович Фёдоров известен широкой общественности как Oxxxymiron. В соответствии с протоколами Фёдоров на представил в установленный срок отчёты о своей деятельности за 2024 и 2025 годы. Суд назначил наказание в виде штрафа в 40 000 рублей за каждое правонарушение», — сообщили в пресс-службе судов.

Как уточняется, Куйбышевский районный суд три раза привлёк его к ответственности.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 07.10.2022.