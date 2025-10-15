Песня Валерии может получить премию Grammy

Песня «Исцелю» российской певицы Валерии прошла отборочный этап музыкальной премии американской Национальной академии искусства и науки звукозаписи Grammy. Об этом певица рассказала в своем Telegram-канале.

В сообщении Валерия поблагодарила свою команду, которая работала над созданием песни. По ее словам, даже преодоление отборочного этапа является для нее большим достижением, а дальнейшая судьба песни зависит от решения академиков премии.

«Моя песня "Исцелю" из одноименного альбома прошла отборочный этап премии Грэмми. Это означает, что десятки тысяч музыкантов отправили свои работы, а наш трек попал в число тех, за кого академики будут голосовать для отбора кандидатов в номинации Премии. Я не знаю, удостаивались ли ранее такого песни на русском языке, но кажется, нет», — написала она.

