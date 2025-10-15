Названа стоимость выступлений Макаревича* и Вайкуле в США

Музыкант Андрей Макаревич*(признан иноагентом на территории РФ) возобновляет активную концертную деятельность и готовится к масштабному турне по США. На весну 2026 года у музыканта запланировано шесть совместных выступлений с певицей Лаймой Вайкуле.

Как выяснил Абзац, аппетиты у звезд нескромные. Гонорар за концертный час составит не менее 402 тысяч долларов (около 32,5 млн рублей). Артисты предъявили и ряд дополнительных требований к организаторам.

Для лидера «Машины времени» необходимо обеспечить наличие в гримёрке водки, виски и итальянского вина, а также определённых продуктов питания — цыплёнка табака, форшмака, мяса и сыра. Вайкуле ограничилась более скромными пожеланиями, запросив стандартный набор еды, лёд, свечи и бутилированную воду.

Отмечается, что в последнее время Вайкуле редко выступает сольно, предпочитая совместные проекты. Певица регулярно участвует в юрмальском фестивале, иногда появляется на концертах группы «Би-2», но чаще всего гастролирует в компании Макаревича*.

Ранее певец Юрий Лоза предложил Андрею Макаревичу* устроить прощальный винный тур после провала его мероприятия в Грузии.

*признан иноагентом на территории РФ