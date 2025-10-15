Певица Сати Казанова взялась за учебу

Экс-участница группы «Фабрика звезд» Сати Казанова поступила на магистратуру Российского университета дружбы народов (РУДН). Как сообщает Telegram-канал «Звездач», обучение по ее программе стоит около 600 тысяч рублей.

Ранее Казанова опубликовала видео, в котором рассказала, что идет на первую лекцию в РУДН. Она сообщила, что поступила на программу «Философия Индии в контексте религии и культуры».

На сайте РУДН сообщается, что образовательная программа «Философия Индии в контексте религии и культуры» преподается на Факультете гуманитарных и социальных наук. Продолжительность обучения - два года и шесть месяцев. Стоимость года обучения для граждан России и СНГ - 300 тысяч рублей.

В описании программы отмечается, что она подразумевает подготовку профессионалов в области индологии и «страноведов широкого гуманитарного профиля». На материале философских текстов студентов программы учат «оперировать традиционными философскими категориями, анализировать их, учитывая конкретный когнитивный контекст и проводя сравнение с западными аналогами». Студенты-индологи изучают санскрит и хинди.