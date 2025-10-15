Актер Геннадий Хазанов рассказал о самочувствии после схватки с журналистом. Народный артист России и худрук Московского театра эстрады сообщил, что находится на процедурах.

© Passion.ru

Подробности узнало издание «Абзац».

«У меня все хорошо. Чувствую себя прекрасно. Я как раз на процедурах», - заявил Хазанов.

Напомним, 79-летний артист набросился на журналиста после вопроса о продаже недвижимости в России. Хазанова остановил находившийся рядом мужчина. Актер не только толкал представителя прессы, но и стал отбирать телефон.

Хазанов набросился с кулаками на журналиста

Недавно появились сообщения, что Хазанов выручил за недвижимость 1 млрд рублей. Появились слухи, что он собирается покинуть Россию. Пресс-секретарь Хазанова Карина Захарова опровергла данную информацию и заявила, что он живет в Москве и ходит на работу.