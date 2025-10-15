Раскрыта причина воссоединения Андреевой и Бондарчука

В СМИ появились новости о том, что режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева передумали разводиться. По словам соседей пары, они даже продали старую квартиру и нашли новую, чтобы начать все с чистого листа. Продюсер Сергей Дворцов в беседе с порталом «Страсти» заявил, что не удивлен воссоединению звезд, так как они зависимы друг от друга.

По мнению продюсера, Федор не стал подкупать жену какими-то подарками и другими материальными благами. Он отметил, что примирение стало возможно благодаря «психологическому сбросу».

«Я не удивлен, что они начали жить с чистого листа. Знаю одно — если они сошлись, значит, пришли к взаимопониманию. Все-таки Паулина не может жить без Федора, а он без нее. На самом деле они зависимы друг от друга. Что Федор пообещал Паулине? Думаю, это был именно сброс психологического характера», — поделился продюсер.

Сергей Дворцов заверил, что после воссоединения Бондарчук и Андреева больше не будут расставаться. Он отметил — пары, прошедшие через кризисы, становятся намного крепче.

«Когда пары ругаются, а потом сходятся, я могу сказать как человек, прошедший через это, они становятся еще сильнее, отношения крепче, длительнее, ярче. Больше гармонии, близости, денег и понимания друг друга. Там прямо даже появляется сексуальная привязанность очень сильная», — рассказал Дворцов.

