Раскрыто, за что Пугачеву могут лишить звания народной артистки РФ

Певицу Аллу Пугачеву могут лишить звания народной артистки РФ за оправдание терроризма. Как сообщает News.ru, об этом заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

По его словам, лишить человека такого звания можно лишь при совершении тяжкого преступления. Сейчас организация добивается возбуждения уголовного дела в отношении артистки.

«Как только дело возбудят, а мы надеемся, что это произойдет в ближайшее время, то здесь уже, конечно, будет стоять вопрос о лишении Пугачевой звания народной артистки России», — заявил Бородин.

Глава ФПБК добавил, что вина артистки очевидна для тех, кто смотрел ее скандальное интервью. Бородин также отметил, что организация создала петицию — собранное количество подписей показывает, что лишение Пугачевой звания поддерживают и граждане России.

Напомним, что после начала спецоперации Алла Пугачева вместе с мужем и детьми покинула Россию. Недавно она оказалась в центре скандала после интервью, в котором попыталась обелить чеченского сепаратиста и террориста Джохара Дудаева.