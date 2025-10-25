Что известно о внебрачном сыне «‎Терминатора» и его домработницы

В 2011 году мир шоу-бизнеса потрясла новостная бомба: у легендарного Арнольда Шварценеггера, иконы Голливуда и экс-губернатора Калифорнии, оказался внебрачный сын от семейной домработницы. 14-летний мальчик внезапно стал центром внимания. Что скрывалось за закрытыми дверями особняка Шварценеггеров — читайте в материале «‎Рамблера».

Джозеф Баэна родился 2 октября 1997 года. Его мать — Мильдред Патрисия «Пэтти» Баэна, много лет проработавшая в доме семьи Шварценеггера-Шрайвер домработницей. Биологическим отцом Джозефа является Арнольд Шварценеггер, однако это скрывалось до 2011 года. Когда правда, наконец, была обнародована, Арнольд развелся с журналисткой и автором Марией Шрайвер после 25 лет брака.

Сегодня Джозеф — актер, фитнес-модель и лицензированный риэлтор, который продает недвижимость в Калифорнии. Он окончил Университет Пеппердина в Лос-Анджелесе по бизнес-специальности, снимается в независимых экшен-проектах и телешоу. При этом он сделал себя сам — без помощи влиятельного отца.

Как вскрылась тайна?

О романе 1990-х и рождении сына знали лишь двое — Мильдред Баэна и сам Арнольд. По словам Шварценеггера, он окончательно понял, что является отцом мальчика, когда тому было около семи–восьми лет: сходство стало слишком очевидным — Джозеф был точной копией «‎Терминатора» в молодости. После этого он начал финансово помогать матери ребенка, не разглашая тайну. Об этом позднее актер говорил в интервью «60 Minutes», цитируемом Los Angeles Times.

В публичное поле истории попала в мае 2011-го: Los Angeles Times опубликовала материал о том, что бывший губернатор признал ребенка, рожденного сотрудницей их дома «более десяти лет назад», — публикация сопровождалась сообщением о разъезде супругов. Спустя несколько недель первое публичное заявление прозвучало со стороны самой Мильдред Баэны: в разговоре с Hello! она подтвердила информацию и рассказала о разговоре с Марией Шрайвер, которая, по ее словам, «плакала вместе с ней».

После огласки Мария Шрайвер подала на развод; процесс завершился значительно позже, но супруги с тех пор живут отдельно. Публично Арнольд неоднократно называл случившееся «главным личным провалом» и говорил, что именно он ответственен за нанесенную детям и жене боль.

В 2012 году в своих мемуарах Шварценеггер еще раз описал хронику событий и момент «обнаружения» тайны семьей. По его словам, он «разрушил брак», признав правду уже после завершения губернаторского срока, хотя понимание отцовства пришло задолго до этого. Фактически именно связка «политик уровень штата + тайный внебрачный сын» сделал историю многолетней темой для прессы.

Отношения Джозефа Баэна с семьей

Отношения отца и Джозефа со временем стали довольно теплыми: они тренируются вместе, появляются на мероприятиях, но Баэна подчеркивает, что не просит защиты и помощи. В интервью Men’s Health он рассказывал, как узнал правду и почему сознательно не пользуется фамилией отца в карьере.

В сентябре 2025 года СМИ подробно освещали свадьбу Патрика Шварценеггера и модели Эбби Чэмпион в Айдахо: People, Vogue и Entertainment Weekly публиковали детали церемонии. Сам Арнольд был среди приглашенных и фигурировал в списках гостей.

Однако рядом параллельно всплыла другая «острая» тема: СМИ со ссылкой на «источники, знакомые с ситуацией», сообщили, что Джозеф Баэна не был приглашен на свадьбу сводного брата. Однако со стороны семьи подтверждений этому не поступало.

«Тайный сын» Шварценеггера сегодня

Джозеф продолжает строить собственную и довольно успешную карьеру. Он снимается в независимых проектах, участвует в телешоу, работает риэлтором в Калифорнии и ведет активную фитнес-повестку в соцсетях. О его личной жизни информации в публичном пространстве нет, поэтому сказать наверняка, состоит ли наследник Шварценеггера в отношениях, нельзя. Однако ясно, что Джозеф продолжает общаться с отцом, несмотря на то, что тот много лет не признавал его.

