«Потерял все». Савин рассказал об отношениях с Пугачевой

В 2011 году СМИ обсуждали отношения артистки Аллы Пугачевой и начинающего певца Сергея Савина. По словам самого мужчины, он не понимал, почему Примадонна проявляла к нему такое внимание, но признавал, что она помогала ему развиваться, тратила большие суммы на его карьеру и поддерживала на каждом выступлении. Савин прокомментировал всю ситуацию в программе «Новые русские сенсации» на НТВ.

Он вспомнил, что Пугачева была заинтересована в его успехе из конкурса «Фактор-А» и взяла его к продюсеру Анатолию Лопатину разбирать песни. Он назвал себя тогда наивным и признал, что фактически был ее альфонсом, тогда как юморист Максим Галкин*, находившийся рядом с Пугачевой, от этого явно недоумевал.

Все изменилось, когда Савин влюбился в клипмейкера Ирину Миронову. По его словам, это испортило отношения с Примадонной, а девушку буквально «стерли» из его жизни после разговора с Аллой Борисовной. В итоге связь с Пугачевой завершилась, и сказка для певца кончилась.

— Не ответив Алле Борисовне взаимностью, я потерял все за минуту. Этого было достаточно, чтобы многие деятели шоу-бизнеса от меня тогда отвернулись. Это был сложный период для меня. Я долго выходил из депрессии, — сказал Савин.

Ранее в ряде СМИ сообщали, что Пугачева посещала Россию. Продюсер Иосиф Пригожин предположил, что певиц приезжала с просьбой разрешить вернуться в страну ее супругу — Галкину*. По его словам, певица и артист — «умные, хитрые и циничные».

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.