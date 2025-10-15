Сосо Павлиашвили неожиданно отреагировал на слова Понаровской об их романе

В недавнем интервью певица Ирина Понаровская рассказала о романе с Сосо Павлиашвили, который длился четыре года в 1990-е. Она назвала певца главной любовью своей жизни и отметила, что сама приняла решение о расставании. Однако сам артист удивился словам коллеги.

Павлиашвили удивился, что Понаровская рассказывает о романе с ним. Он опроверг слова знаменитости.

«Кто рассказывает о романе? Я ничего такого не знаю, ничего не рассказывал и сейчас тоже не собираюсь», — рассказал Павлиашвили Абзацу.

Напомним, исполнительница хита «Рябиновые бусы» рассказала, что роман между ними закрутился во время совместной работы и длился на протяжении четырех лет. Спустя годы артистка называет бывшего избранника единственной и «самой большой любовью». Тем не менее, именно Павлиашвили первым заговорил о чувствах к Ирине.

В 2020 году исполнитель обвенчался с бывшей бэк-вокалисткой группы «Мирони» Ириной Патлах. От первой жены Нино Учанейшвили у артиста есть две дочери — Елизавета и Сандра.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал сайту «Страсти», что выступление Сосо Павлиашвили стоит от 2,5 млн рублей.