Звездные браки по расчету: кто женился из-за выгоды

В мире шоу-бизнеса, где медийный образ часто ценится выше личного счастья, браки по расчету — не редкость. Когда союз становится выгодным контрактом — любовь уходит на второй план. Но публичные союзы по расчету часто распадаются, как только исчезают внешние стимулы. «‎Рамблер» расскажет о звездных парах, которые женились явно не из чувств друг к другу.

Свадьба Кардашьян и игрока НБА стала телесобытием августа 2011-го, а уже через 72 дня супруги расстались. Дальше началась юридическая дуга, из-за которой эта история и закрепилась в медийной памяти как «подозрительно прагматичная»: Хамфрис не просто просил о разводе, он добивался аннулирования (а это иной стандарт доказания), ссылаясь в суде на «мошенничество» при заключении брака. Об этом прямо писал журнал People.

Баскетболист продолжал настаивать на аннулировании, тогда как Кардашьян добивалась «обычного развода» (15 августа 2012). Эти разногласия между супругами и слишком короткий период замужества породили волну обсуждений «выгоды/рейтингового расчета» вокруг их союза, просуществовавшего всего два с половиной месяца.

Стремительный брак Андерсон и продюсера Рика Саломона в конце 2007-го распался уже к февралю 2008-го. Здесь важна юридическая деталь: Андерсон подала на аннулирование с указанием основания «мошенничество» — это следует из сообщения Reuters, ссылавшегося на судейские бумаги.

Спустя три недели зеркальный шаг сделал и Саломон: он тоже заявил в суде о «мошенничестве» и просил аннулировать брак. Итогом стала не длительная имущественная тяжба, а аннулирование краткосрочного союза; публично стороны не раскрывали, в чем именно им виделся «обман». Набор юридических действий (обоюдное требование аннулирования на одном и том же основании) и сверхкраткий срок брака породили слухи о фиктивности союза.

Николас Кейдж и Эрика Коике

В конце марта 2019-го актер женился в Лас-Вегасе, а уже через четыре дня подал заявление об аннулировании. В июне того же года суд предоставил развод; People уточнял, что Кейдж сначала пытался признать брак недействительным, но итогом стал именно развод. Здесь нет ни заявлений о «выгоде», ни имущественных исков на публичном уровне — но экстремальная краткость брака и попытка аннулирования сделали историю «идеальным штампом» для медиа-дискуссий о неоднозначных мотивах импульсивных союзов в индустрии.

Рок Хадсон и Филлис Гейтс

В Vanity Fair писали, что агент Хадсона Генри Уилсон «устроил» его брак со своей секретаршей Филлис Гейтс. При этом каждый их шаг был «хореографирован» — «от букета невесты до интервью с газетными королевами Хеддой Хоппер и Луэллой Парсонс», чтобы окончательно убедить публику.

Известно, что браку изначально суждено было продлиться три года, после чего Гейтс подала на развод. Здесь «расчет» упоминается не в контексте денег, а, скорее, он обозначает репутационный щит, необходимый для сохранения статуса ведущего мужчины-романтика.

