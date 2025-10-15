Седокова пошутила о своей реакции на фото нового поклонника

Певица Анна Седокова опубликовала в соцсетях шуточный ролик, в котором облизывает экран телефона, утверждая, что это нормальная реакция на фото поклонника. Об этом пишет «СтарХит».

Ранее Анна Седокова пришла на церемонию вручения премии рестораторов «Плавно» с новым мужчиной. Многие фанаты артистки посчитали, что она ведет себя бестактно, так как с момента смерти ее бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, не прошло и года. Спортсмен очень тяжело переживал развод с артисткой, известно, что он неоднократно грозился свети счеты с жизнью, если она не вернется к нему.

При этом Седокова часто делится в соцсетях фотографиями роскошных букетов цветов, которые ей дарит таинственный поклонник, не комментируя изменения в личной жизни.

«Я должна? Нет»: Анна Седокова устроила скандал на шоу после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы

Однако сегодня артистка опубликовала шуточный ролик, в котором показала реакцию на снимки избранника.

«Да нормально я реагирую на его фотки. Нормально», — заверила звезда и тут же принялась облизывать экран телефона.

При этом Анна Седокова в подписи к видео подчеркнула, что «все события вымышлены, все совпадения нереальны».

Комментарии под публикациями артистки ограничены. После смерти Яниса Тиммы и последовавшего за этим скандала написать Анне Седоковой могут только друзья и родственники, и под этим постом можно увидеть только смеющиеся смайлики одной из подруг певицы.

Напомним, что семья латвийского баскетболиста Яниса Тиммы наняла нового адвоката, которая намерена возбудить уголовное дело против певицы Анны Седоковой по статье о доведении до суицида. Адвокат также хочет доказать незаконное завладение Седоковой имуществом Тиммы.