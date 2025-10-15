Артист балета Сергей Полунин опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию, на которой продемонстрировал набитое на груди изображение Владимира Путина.

«Передай привет моему маленькому другу», — сопроводил танцовщик публикацию, которая появилась на следующий день после лишения его гражданства Украины.

Telegram-канал «Антиглянец» предполагает, что таким образом Полунин передал привет президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Татуировка с Путиным исчезла с груди Полунина

14 октября стало известно, что Сергея Полунина лишили украинского паспорта.

© соцсети

Родившийся в Херсоне Полунин был премьером Королевского балета в Лондоне, работал в Московском музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко, Новосибирском академическом театре оперы и балета, возглавлял до декабря 2024 Театра оперы и балета Севастополя.

В 2023 году артисту балета вручили премию президента России для молодых деятелей культуры. О лишении гражданства заявили в эфире украинского телемарафона.

Известно, что у Полунина есть три татуировки с изображением Владимира Путина — по числу рукопожатий с российским президентом. В декабре 2024 года Полунин заявил, что покидает Россию.